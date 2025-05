“Mahmut Uslu’dan Sert Açıklamalar”

FENERBAHÇE’DE YÖNETİM ELEŞTİRİLERİ ARTIYOR

Trendyol Süper Lig’in bitimine 3 hafta kala zirvenin 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, yönetim hakkında artan eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Gerçekleştirilen Divan Kurulu’nda Hakan Bilal Kutlualp başkanlık adaylığını duyurdu. Eski yönetici Mahmut Uslu ise uzun bir sessizlikten sonra dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Uslu, mevcut yönetimi eleştirdi ve “Gerekirse başkanlığa adayım!” dedi.

Mahmut Uslu, mevcut başkan Ali Koç döneminde yaşanan olumsuzlukları ifade ederek, “7 senedir yaşamadığımız her şeyi Ali Koç döneminde yaşadık. O yüzden gitmesini istiyoruz. Sen yapamıyorsun, beceremiyorsun bu ayıp değil. Fenerbahçe Başkanlığı’nı beceremedin. 2018’de sayın başkanın verdiği sözler var, insan bu kadar söz verirse bir tanesini yapar. Bir tanesini yapamamışsın” dedi.

Uslu, başkanlık konusunda kararlılığını belirtirken, “Başkanlığa adayım diyorum. Al İngilizce de söyleyeyim. I want to be president of Fenerbahçe.” şeklinde konuştu.

Uslu, transfer politikaları hakkında da eleştirilerde bulundu. Elif Elmas transferine değinen Uslu, “Elif Elmas’ı aldık, zorla alabildik. 2 sene sonra çocuk önemli bir oyuncu oldu, tuttun onu sattın Napoli’ye. Arkasından Kim Min-Jae diye bir oyuncu aldın. Bu oyuncu zaten tanınan bir oyuncuydu. Tuttun onu da sattın, nereye Napoli’ye. Sen Napoli’yi mi şampiyon yapmak için başkan oldun?” dedi. Buradaki diyalog eksikliği konusunda da sorular sordu: “Hiç mi diyaloğunuz yoktu da Galatasaray’a transfer olan adam için görüşmediniz. Bu işler böyledir.”