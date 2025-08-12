Makas Atan Araç Kazaya Neden Oldu

KAZA ANINDA MEYDANA GELEN OLAY

İstanbul’un Maslak semtinde, makas atarak giden bir otomobilin başka bir hafif ticari araca ve başka bir otomobile çarpması sonucu kaza gerçekleşti. İddialara göre, kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde seyir eden Seyit Emir T. yönetimindeki 34 ACB 455 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu durum sonucunda, Ayhan D. idaresindeki 34 GL 9471 plakalı hafif ticari araca ve yabancı uyruklu sürücü Mhd Majd A.’nın kullandığı 34 MY 0109 plakalı araca çarptı.

KAZA SONUCU YARALILAR VE MÜDAHALE

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarındaki ormana uçtu. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdikten sonra olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri ulaştı. İtfaiye ekipleri, ormanlık alanda bulunan araçların içindeki yaralıları kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, otomobilin sürücüsü Seyit Emir T., hafif ticari aracın sürücüsü Ayhan D. ve yanında bulunan Hediye D.’nin yaralı oldukları belirlendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

TRAFFİK AKIŞI VE SORUŞTURMA

Kaza nedeniyle bölgede meydana gelen trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların çekici ile yoldan kaldırılması sonrasında normale döndü. Kazanın, Seyit Emir T.’nin trafikte makas atarak ilerlemesi sebebiyle meydana geldiği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.