Makas Atan Çekiciye 19 Bin Cezası

GÖRÜNTÜLERLE TESPİT EDİLDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.D.’nin düğün konvoyunda çekici ile seyir halindeyken emniyet şeridini kullandığını, makas attığını ve trafiği tehlikeye düşürdüğünü sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerle belirledi.

POLİS CEZA KESTİ

Olayla ilgili olarak çalışma başlatan emniyet güçleri, sürücüye “Emniyet şeridini kullanmak”, “Makas atmak” ve “Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak” suçlarından toplamda 19 bin 527 lira para cezası uyguladı. Aynı zamanda, kişinin sürücü belgesine geçici bir süreyle el konuldu.