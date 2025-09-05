Makas atan sürücüye 19.527 lira ceza

OLAYIN TESPİTİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.D.’nin düğün konvoyunda çekici ile seyir halindeyken emniyet şeridini kullandığını, makas attığını ve trafiği tehlikeye düşürdüğünü sosyal medya üzerinden yayımlanan görüntülerle belirledi.

CEZAİ İŞLEM

Olayla ilgili olarak çalışma başlatan polis, sürücüye ‘Emniyet şeridini kullanmak’, ‘Makas atmak’ ve ‘Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak’ suçlarından toplamda 19 bin 527 lira para cezası uyguladı. Ayrıca, kişinin sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.