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Malatya’da 2 Araç Çarpıştı

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OLAYIN DETAYLARI

Saat 15.45 sularında Malatya’nın Battalgazi ilçesinde, Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde korkutucu bir kaza yaşandı. Olay, cadde üzerinde ilerleyen E.D.’nin kullandığı Hyundai marka otomobil ile S.G. yönetimindeki aracın çarpışmasıyla meydana geldi ve bu durum yürekleri ağza getirdi.

YARALILARIN DURUMU

Kaza sonucunda her iki aracın sürücüleri E.D. ve S.G. ile beraber S.G. yaralandı. Olayın ardından olay yerine hızlıca polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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