Malatya’da Ev Çöktü; 3 Kişi Kurtarıldı

GÖÇÜK OLAYI MALATYA’DA MEYDANA GELDİ

Bugün saat 17.00 sularında, Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi’nde bir olay gerçekleşti. Etkili olan sağanak sonrası bir kerpiç evin çökmesi sonucu göçük oluştu. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

KURTARILANLAR ARASINDA ÖNEMLİ İSİMLER BULUNUYOR

Göçük altında kalan 3 kişi, olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kişiler arasında Perihan Gökyıldırım yer aldı ve tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Ayrıca, Perihan’ın kızı Hatice Gökyıldırım ve onun oğlu Hanifi Kılıç’a ayakta müdahale yapıldı. Bölgedeki ekiplerin incelemeleri hala devam ediyor.