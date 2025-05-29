Gündem

Malatya’da Ev Çöktü; 3 Kişi Kurtarıldı

malatya-da-ev-coktu-3-kisi-kurtarildi

GÖÇÜK OLAYI MALATYA’DA MEYDANA GELDİ

Bugün saat 17.00 sularında, Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi’nde bir olay gerçekleşti. Etkili olan sağanak sonrası bir kerpiç evin çökmesi sonucu göçük oluştu. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

KURTARILANLAR ARASINDA ÖNEMLİ İSİMLER BULUNUYOR

Göçük altında kalan 3 kişi, olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kişiler arasında Perihan Gökyıldırım yer aldı ve tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Ayrıca, Perihan’ın kızı Hatice Gökyıldırım ve onun oğlu Hanifi Kılıç’a ayakta müdahale yapıldı. Bölgedeki ekiplerin incelemeleri hala devam ediyor.

ÖNEMLİ

Spor

Trabzonspor’la Hüseyin Türkmen Ayrıldı

Trabzonspor, altyapısından yetişen Hüseyin Türkmen ile 8 yıl süren bir ilişkinin ardından karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdığını açıkladı.
Gündem

Jelibon Paketinde Esrar Bulundu

Hollanda'da bir aile, yedikleri jelibondan rahatsızlandı. Yapılan incelemede paketten yüksek miktarda uyuşturucu çıktı. Üretici firma, ürünleri geri toplama kararı aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.