Malatya’da İki Tren Kafa Kafaya Çarpıştı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda iki yük treni kafa kafaya çarpıştı. Olay, öğle saatlerinde Hasan Çelebi Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Demir cevheri ve yakıt yüklü olan bu iki trenin çarpışması, büyük bir gürültüyle dikkat çekti.

KAZADA YARALANAN MAKİNİST

Olayın hemen ardından, ihbar üzerine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri hızla bölgeye geldi. Kaza sonucunda ismi henüz öğrenilemeyen bir makinist yaralandı. Yaralı makinist, sağlık ekibinin müdahale etmesinin ardından Hekimhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

TEKNİK İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili detaylı bir teknik inceleme süreci başlatıldı. İki trenin çarpışmasının nedenleri ve kazanın sebepleri hakkında çalışmalar sürüyor. Gelişmeler takip edilecek.