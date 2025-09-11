Malatya’da İki Yük Treni Çarpıştı

Gündem

KAZANIN SEBEBİ VE YARALANAN MAKİNİST

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen kazada, iki yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 makinist yaralanıyor. Kaza, öğle saatlerinde Hasan Çelebi Mahallesi civarında gerçekleşti. Demir cevheri ve yakıt taşıyan iki tren çarpıştı.

BÖLGEDEKİ EŞGÜDÜMLÜ MÜDAHALELER

Olayın ardından sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk ediliyor. Kazada yaralanan ismi öğrenilemeyen 1 makinist, sağlık ekibinin hızlı müdahalesinin ardından Hekimhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınıyor.

TEKNİK İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak teknik inceleme süreci başlatılıyor. Olayın nedenleri ve olası sebepleri araştırılmakta.

