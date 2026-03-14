Malatya’da Kamyon ile Otomobil Çarpışması: Bir Ölü, Bir Yaralı

malatya-da-kamyon-ile-otomobil-carpismasi-bir-olu-bir-yarali

Malatya’nın Kale ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

KAZA ANINDA OLAY YERİNE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Kaza, akşam saatlerinde Kale ilçesine bağlı Darıpınar mevkisinde gerçekleşti. V.K. yönetimindeki 27 APA 929 plakalı kamyon ile S.K. idaresindeki 34 SY 0719 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarın ardından olay yerine ulaşan sağlık ekibi, otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Özer’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.K. ise hastaneye kaldırıldı.

CENAZE OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Özer’in cenazesi, kazanın ardından yapılan incelemelerin tamamlanmasının akabinde otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’nun morguna taşındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Fenerbahçe’nin Galibiyet Serisi Sırbistan’da Bitti

EuroLeague'de 31. haftada Fenerbahçe, Kızılyıldız'a 79-73 yenilerek 9 maçlık galibiyet serisini kaybetti.
Başkan Dursun Özbek İftarda Depremzedeleri Ziyaret Etti

Kahramanmaraş'ta depremzedelerle iftar yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Liverpool karşılaşmasına odaklandıklarını ifade ederek, “Umuyorum ki güzel bir maç geçireceğiz” dedi.
Fenerbahçe Yönetiminden Acil Toplantı Sonrası Açıklama

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından bir araya gelerek acil durum değerlendirmesi gerçekleştirdi.
Trump’tan İran Mesajı: Süreç Uzamayacak

ABD Başkanı Trump, İran'la yaşanan gerginliğin sona erebileceğine dair yorumda bulunarak, bu sürecin uzun sürmeyeceğini belirtti.
Kocaeli’de 105 Milyon Liralık Dolandırıcılık Operasyonu

Kocaeli merkezli düzenlenen operasyonda, sahte çağrı merkezi aracılığıyla 105 milyon lira dolandırıcılık yaptığı belirlenen 25 kişiden 18'i tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.

