Malatya’da Kamyon ile Otomobil Çarpışması: Bir Ölü, Bir Yaralı

Malatya’nın Kale ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

KAZA ANINDA OLAY YERİNE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Kaza, akşam saatlerinde Kale ilçesine bağlı Darıpınar mevkisinde gerçekleşti. V.K. yönetimindeki 27 APA 929 plakalı kamyon ile S.K. idaresindeki 34 SY 0719 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarın ardından olay yerine ulaşan sağlık ekibi, otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Özer’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.K. ise hastaneye kaldırıldı.

CENAZE OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Özer’in cenazesi, kazanın ardından yapılan incelemelerin tamamlanmasının akabinde otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’nun morguna taşındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.