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Malatya’da Sağanak Etkili Oldu

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METEOROLOJİ’DEN SARIN UYARI VE SONRASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan ‘sarı kodlu’ uyarının ardından, Malatya’da etkili olan sağanak, günlük hayatı ciddi şekilde etkiliyor. Öğleden sonra kent merkezi ile bazı ilçelerde başlayan yağışlarla birlikte, birçok cadde ve yol suyla kaplanıyor.

CADDESİ SU İLE DOLDU

Sokak ve caddelerde meydana gelen su birikintileri, araç trafiğinde yoğunluk oluşturuyor. Araçlar, su birikintilerine rağmen kontrollü bir şekilde ilerlemeye çalışırken, kent sakinleri sağanak yağıştan korunmak amacıyla otobüs durakları ve iş yerlerine sığınmak zorunda kalıyor. Malatya’da yağış aralıklarla devam ediyor.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda mahsur kalan araçlar, itfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıyor. Kentte su baskınlarını önlemek amacıyla bir dizi önlem alınması gerektiği belirtiliyor.

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