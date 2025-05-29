Malatya’da Sağanak Etkisi: Araçlar Kurtarıldı

MALATYA’DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ‘sarı kodlu’ uyarının hemen ardından Malatya’da etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz şekilde etkiliyor. Öğleden sonra kent merkezinde başlayan ve bazı ilçelerde de hissedilen sağanak nedeniyle cadde ve yollar suyla doldu.

SU BİRİKİNTİLERİ VE ARAÇ YOĞUNLUĞU

Sokak ve caddelerde su birikintileri oluşmasıyla birlikte şehirde araç yoğunluğu yaşanmaya başladı. Araçlar, suyla kaplı sokaklarda kontrollü bir şekilde ilerlemeye çalışırken, kent sakinleri sağanak yağıştan korunmak için otobüs durakları ve iş yerlerine sığındı. Sağanak yağış, kent genelinde aralıklarla devam ediyor.

MAHSUR KALAN ARAÇLAR KURTARILIYOR

Ayrıca, su birikintileri nedeniyle sıkışan araçlar, itfaiye ve belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarılıyor. Kentteki bu olumsuz hava koşulları, yaşamı zorlaştırdığı gibi, acil durum ekiplerinin de iş yükünü artırıyor.