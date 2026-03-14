Malatya’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

KAZADA CAN KAYBI

Akşam saatlerinde Kale ilçesine bağlı Darıpınar bölgesinde, V.K. idaresindeki 27 APA 929 plakalı kamyon ile S.K.’nın kullandığı 34 SY 0719 plakalı otomobil çarpıştı. Olayın hemen ardından kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olan Mehmet Özer’in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından S.K., yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Mehmet Özer’in cenazesi ise kaza alanındaki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili olarak gerekli soruşturma başlatıldığı belirtildi.