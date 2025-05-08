Malatya’da Yangında 11 Kişi Etkilendi

YANGININ ÇIKTIĞI APARTMAN

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, Turgut Özal Mahallesi’nde yer alan 5 katlı bir apartmanın en üst katında, bilinmeyen bir nedenle yangın başlıyor. Yangını fark eden çevredeki sakinler, durumu yetkililere bildiriyor. Bunun üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi yönlendiriliyor. Yangın kısa sürede büyüyor ve bitişikteki apartman da yoğun dumanla kaplanıyor.

DUMANDAN ETKİLENENLER

İtfaiye ekipleri, yangına yaklaşık 30 dakikalık bir müdahale ile kontrol altına alıyor ve söndürüyor. Dumandan etkilenen 11 kişi, itfaiye ekipleri tarafından tahliye ediliyor. Olay yerinde bekleyen ambulanslarda, sağlık ekipleri tarafından gerekli ilk müdahale yapılıyor. Konuyla ilgili olarak inceleme başlatılıyor.