Malatya Doğanşehir’de 3,5 Büyüklüğünde Deprem

DEPREM BİLGİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sağladığı verilere göre, saat 04:44’te Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği 15,28 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

Bu deprem, özellikle bölgedeki sakinler için ciddi bir endişe yaratabiliyor. AFAD tarafından yapılan değerlendirmelerle bu tür doğal afetlerin etkileri üzerine sürekli olarak çalışmalar yürütülüyor.