Malatya Doğanşehir’de 3,5 Büyüklüğünde Deprem

DEPREM BİLGİLERİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sağladığı verilere göre, saat 04:44’te Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği 15,28 kilometre olarak ölçüldü.
DEPREMİN DETAYLARI
#DEPREM
Büyüklük: 3.5 (Ml)
Yer: Doğanşehir (Malatya)
Tarih: 2025-01-29
Saat: 04:44:52 TSİ
Enlem: 38.11778 N
Boylam: 37.88556 E
Derinlik: 15.28 km
Detay: https://t.co/2RYt4UdLZ9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 29, 2025
Bu deprem, özellikle bölgedeki sakinler için ciddi bir endişe yaratabiliyor. AFAD tarafından yapılan değerlendirmelerle bu tür doğal afetlerin etkileri üzerine sürekli olarak çalışmalar yürütülüyor.