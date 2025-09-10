Gündem

Malatya İkilisi Yük Treni Çarpıştı

HEKİMHAN’DA TRAFİK KAZASI

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde iki yük treninin kafa kafaya çarpıştığı üzücü olayda, 1 makinist yaralandı. Kaza, saat öğle vaktinde Hasan Çelebi Mahallesi civarında gerçekleşti. Demir cevheri ve yakıt dolu iki tren, çarpışarak büyük bir kazaya sebep oldu.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın hemen ardından ihbar yapıldı ve bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olayda yaralanan makinist, ismi öğrenilemeyen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hekimhan Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili olarak gerekli teknik inceleme çalışmalarına da başlandığı bildirildi.

