“Mali Disiplinden Taviz Vermeyeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın liderliğinde Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen bu toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı.

EKONOMİK GÖSTERGELERDEKİ İYİLEŞME

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, bu yılın altıncı EKK toplantısının gerçekleştirildiği vurgulanarak, “İki yıldır kararlılıkla uyguladığımız program ile makroekonomik göstergelerde belirgin bir iyileşme sağlanmıştır. Küresel belirsizliklerin ve korumacı politikaların arttığı bu dönemde makro finansal istikrarımız güçlenmiş ve ekonomimiz daha dayanıklı bir yapıya kavuşmuştur.” ifadesine yer verildi.

ENFLASYONLA MÜCADELE VE MALİ DİSİPLİN

Açıklamada, programın olumlu etkilerinin somut bir biçimde görüldüğü ve şunlar kaydedildi: “Enflasyonla mücadelede attığımız güçlü ve koordineli adımlar sayesinde 2025 yılı temmuz ayında yıllık enflasyon, geçen yıl mayıs ayına göre yaklaşık 42 puan azalmıştır. Büyüme, daha dengeli bir yapıya kavuşurken istihdam artmış ve işsizlik oranı 27 aydır tek haneli seviyelerdedir. Küresel belirsizlikler ve jeopolitik risklere rağmen ihracat tarihi yüksek seviyesine ulaşmıştır. İhracat ve turizmdeki olumlu performansın katkısıyla cari açığın milli gelire oranı sürdürülebilir seviyelere gerilemiştir.”

YAPISAL REFORMLARIN DEVAM EDECEĞİ

Açıklamalarda, kazanımların programın etkinliğini ortaya koyduğu vurgulanarak, “Program kapsamında para ve maliye politikalarını destekleyen yapısal reformların, kurumların güçlü koordinasyonuyla belirlenen takvim doğrultusunda hayata geçirilmesine devam edilmektedir.” denildi. Ayrıca 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıklarının, geçmiş yıllarda olduğu gibi, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yürütüleceği kaydedildi.

STRATEJİK HEDEFLER VE ADIMLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Toplantıda elde edilen bilgilere göre, OVP (2026-2028) çalışmalarında gelinen son durum ele alındı. Temel politika hedefleri, makroekonomik tahminler ve bütçe büyüklükleri detaylı bir şekilde değerlendirildi. Hedeflere ulaşmayı sağlamaya yönelik yapısal politika alanları ve tedbirler istişare edildi. Makro finansal istikrarın güçlendirilmesi, fiyat istikrarının sağlanması, sanayide yapısal dönüşümün hızlandırılması gibi konular kapsamlı bir şekilde gözden geçirildi.

MALİ DİSİPLİN VE FİYAT İSTİKRARI VURGUSU

Açıklamada, uygulanan ekonomi programının nihai hedefinin yüksek, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme sağlamak olduğu belirtilirken, “Bunun en önemli ön koşulu ise fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesidir. OVP (2026-2028) döneminde de enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek ve mali disiplinden taviz vermeyeceğiz.” ifadeleri kullanıldı. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ekonomide elde edilen kazanımların kalıcılığını sağlamak amacıyla katma değerli yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edileceği vurgulandı.