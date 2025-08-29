“Mali Disiplinden Taviz Vermeyeceğiz”

TOPLANTI DETAYLARI VE KATILIMCILAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı yapıldı. Toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da bu toplantıya katıldı.

EKONOMİK GÖSTERGELERDE İYİLEŞME

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, bu yıl altıncı EKK toplantısının düzenlendiği vurgulandı. Açıklamada, “İki yıldır kararlılıkla uyguladığımız program ile makroekonomik göstergelerde belirgin bir iyileşme sağlanmıştır. Küresel belirsizliklerin ve korumacı politikaların arttığı bu dönemde makro finansal istikrarımız güçlenmiş ve ekonomimiz daha dayanıklı bir yapıya kavuşmuştur.” denildi. Ayrıca, bütçe açığının milli gelire oranının azaldığı ve mali disiplinin güçlendirildiği belirtildi.

ENFLASYONLA MÜCADELE VE BÜYÜME

Açıklamada, enflasyonla mücadelede atılan güçlü adımlar sayesinde 2025 yılı temmuz ayında yıllık enflasyonun, geçen yıl mayıs ayına göre yaklaşık 42 puan azaldığı ifade edildi. Büyümenin daha dengeli bir hale geldiği, istihdamın arttığı ve işsizlik oranının 27 aydır tek haneli seviyelerde olduğu aktarıldı. “İhracat tarihi yüksek seviyesine ulaşmıştır. İhracat ve turizmdeki olumlu performansın katkısıyla cari açığın milli gelire oranı sürdürülebilir seviyelere gerilemiştir.” denildi.

YAPISAL REFORMLARIN SÜREKLİLİĞİ

Açıklamada ayrıca, programın etkinliğinin kazanımlarının açıkça görüldüğü, para ve maliye politikalarını destekleyen yapısal reformların hayata geçirilmesine devam edildiği kaydedildi. 2026-2028 dönemine dair Orta Vadeli Programın (OVP) hazırlıklarının, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla şeffaf bir şekilde yürütüldüğü ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun bir yol haritasının geliştirileceği belirtildi.

GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Açıklamada OVP (2026-2028) ile ilgili olarak gelinen durumun ve konuşulan konuların da değerlendirildiği ifade edildi. Temel politika hedeflerinin, makroekonomik tahminlerin ve bütçe büyüklüklerinin detaylı şekilde gözden geçirildiği bildirildi. “Makro finansal istikrarın güçlendirilmesi, fiyat istikrarının sağlanması, sanayide yapısal dönüşüm ile yeşil ve dijital dönüşümün hızlandırılması gibi konular kapsamlı şekilde gözden geçirilmiştir.” bilgisi verildi.

GELECEK HEDEFLER

Açıklamada uygulanan ekonomi programının nihai hedefinin yüksek, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme sağlamak olduğu vurgulandı. “Bunun en önemli ön koşulu fiyat istikrarının kalıcı olarak tesisidir. OVP (2026-2028) döneminde de enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek ve mali disiplinden taviz vermeyeceğiz.” ifadesine yer verildi. Ayrıca Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ekonomideki kazanımları kalıcı hale getirerek katma değerli yatırımı desteklemeye devam etme hedefi belirtildi.