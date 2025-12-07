Maltepe D-100’de Servis Minibüsü Devrildi

maltepe-d-100-de-servis-minibusu-devrildi

İSTANBUL’DA YAĞIŞLARIN ETKİSİ KAZALARA YOL AÇIYOR

İstanbul Valiliği’nin sarı kodlu uyarısı sonrasında, şehirde etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar nedeniyle kayganlaşan yol yüzeyinde bir kaza daha meydana geldi.

KAZADA YARALILAR VAR

Maltepe D-100 karayolunda, havalimanı çalışanlarını taşıyan bir servis minibüsü devrildi. Olayın hemen ardından, sağlık ve polis ekipleri kaza yerine yönlendirildi. Meydana gelen kazada, 2’si ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılara, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale gerçekleştirildi. Minibüs içinde bulunan yaralılardan bir kişiyi kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Vatandaşlık Maaşı Projesi Görüşülmeye Başlandı

Türkiye'de dar gelirli vatandaşlar için gündemdeki vatandaşlık maaşı uygulaması umut vaat ediyor. Uzmanlar, bu sistemin hanelere gelir garantisi sağlayacağını belirtiyor.
Gündem

Doğum İzni Düzenlemesi 24 Haftaya Çıkıyor

Hükümetin doğum ve babalık izinleri taslağında sona gelindi. 2026'da yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme ile doğum izni 24 haftaya, babalık izni 10 güne çıkacak.
Gündem

Silahlı Saldırıda Tutuklanan Gençte İntikam Sebebi Belirlendi

İstanbul Kağıthane'de bir dürümcüye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın, evine yapılan kurşunlama nedeniyle 17 yaşında intikam amacıyla hareket ettiği belirlendi.
Gündem

TAG Otoyolunda TIR Çarpışması Yangın Çıkardı

TAG Otoyolu’nda hububat yüklü 3 TIR'ın çarpışması sonucu yangın çıktı. Gaziantep-Şanlıurfa yönü trafiğe kapatıldı.
Gündem

Fenerbahçe’nin Puan Kaybında En-Nesyri Suçlu İlan Edildi

Fenerbahçe, Başakşehir'e karşı 7 maçlık galibiyet serisini kaybetti. En-Nesyri’nin ilk yarıda kaçırdığı gol sonrası sosyal medyada büyük eleştiriler aldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.