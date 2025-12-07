Maltepe D-100’de Servis Minibüsü Devrildi

İSTANBUL’DA YAĞIŞLARIN ETKİSİ KAZALARA YOL AÇIYOR

İstanbul Valiliği’nin sarı kodlu uyarısı sonrasında, şehirde etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar nedeniyle kayganlaşan yol yüzeyinde bir kaza daha meydana geldi.

KAZADA YARALILAR VAR

Maltepe D-100 karayolunda, havalimanı çalışanlarını taşıyan bir servis minibüsü devrildi. Olayın hemen ardından, sağlık ve polis ekipleri kaza yerine yönlendirildi. Meydana gelen kazada, 2’si ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılara, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale gerçekleştirildi. Minibüs içinde bulunan yaralılardan bir kişiyi kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.