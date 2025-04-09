Maltepe’deki Huzurevinde Yangın Çıktı

İSTANBUL’DA HUZUREVİNDE YANGIN

İstanbul Maltepe’deki bir huzurevinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bu olayda 90 kişi dumandan etkilenirken 17 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi’nde bulunan 3 katlı huzurevinin özel bakım ünitesinde patlak verdi. Yangın ihbarı üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

GÜVENLİ BİR TAHLYE GERÇEKLEŞTİ

Yangın sırasında huzurevinde bulunan yaşlılar, itfaiye ekipleri ve çalışanlar tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen yaşlılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi.

VALİLİK AÇIKLADI

İstanbul Valiliği, yangından etkilenenlerin sayısını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada “09.04.2025 günü saat 05:10 sıralarında Maltepe İlçesi Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi üzerinde bulunan huzurevinin mutfak bölümünde yangın çıkmıştır. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüş olup duman tahliyesi çalışmaları devam etmektedir. Yangın sırasında huzurevinde 90 kişi bulunmakta olup dumandan etkilenen 17 kişi 112 ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Yangın sırasında binadan tahliye edilen diğer huzurevi sakinleri ise kurumun çok amaçlı salonuna yerleştirilmiştir. Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin incelemesinin ardından belirlenecektir” dedi.