Manavgat Eski Belediye Başkanı Tutuklandı

MANAVGAT BELEDİYESİNE YÖNELİK SORUŞTURMA

Manavgat Belediyesi hakkında devam eden yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları çerçevesinde, 1 Temmuz tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih S., geniş güvenlik tedbirleri altında Manavgat adliyesine getirildi. Sözlerin ardından, gözaltına alınan bu isimlerin adli işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDILAR

Savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimi tarafından tutuklanan Sözen kardeşler, soruşturma sürecinde önemli bir gelişme yaşadılar. Kendilerine yönelik yürütülen incelemeler, adli süreçlerin hızlanmasına sebep oldu.

BASKI VE THREATS İDDİALARI

Soruşturma dosyasına göre, Manavgat’taki bir otelin inşasında ortağı olan M.A.F, S.Ç. ve Ö.B üzerinde baskılar kurulduğu öne sürülüyor. Şükrü Sözen’in S.Ç’yi otelde istemediği ve bu nedenler dolayısıyla Fatih Sözen’in zorlamalar yaptığı ifade ediliyor. Manavgat Belediyesi’nin otel için ceza yazması ve yıkım kararı vermesi üzerine, otel hisselerinin devri için Fatih Sözen’in tehditlerde bulunduğu yönünde deliller dosyaya dahil edildi. Ayrıca, otel sahiplerinin korkutulması sonucunda bazı hisselerin satışı gerçekleştirildiği iddia ediliyor.

RÜŞVET İDDİALARI

Ayrıca, A.C. isimli şüphelinin, Şükrü Sözen’in başkanlığı döneminde, otelindeki imara aykırılıkları için ceza yazılmaması adına Fatih Sözen’e rüşvet verdiği öne sürüldü. Daha sonra Niyazi Nefi Kara’nın başkanlığında rüşvet verilmediği için otel sahibi A.C.’ye önemli miktarda para cezası uygulandığı yönünde tanık ifadeleri bulunuyor. Sözen kardeşlerin evlerinde yapılan aramalarda büyük miktarda nakit para ve ziynet eşyası ele geçirildiği bilgisi de soruşturma belgelerinde yer aldı.

DİĞER TUTUKLAMALAR

Soruşturma çerçevesinde ayrıca E.B, Ö.E. ve A.U. isimli diğer şüphelilerin de gözaltına alındığı ve nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı bildirildi. Bu gelişmeler, Manavgat’ta devam eden yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının kapsamını genişletiyor.