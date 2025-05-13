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“MANCHESTER CİTY, GABRİEL SARA’YI HEDİF ALDI.”

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İNGİLTERE PREMİER LİG’DE ÜSTÜNDEKİ SORUNLAR

İngiltere Premier Lig’de hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçiren Manchester City, Pep Guardiola’nın liderliğinde transfer çalışmalarına hız veriyor. Kulislere yansıyan flaş bir iddia ise gündem yaratıyor. Pep Guardiola’nın yönetimindeki Manchester City, taktiksel ve yapısal olarak yeniden güçlenmek için hazırlık yaparken, Gabriel Sara ismi dikkat çekiyor.

GABRIEL SARA’NIN TRANSFERİ KONUŞULUYOR

Manchester City’nin yaz transfer dönemindeki başlıca hedeflerinden birinin Galatasaray’dan Gabriel Sara olduğu iddia ediliyor. Bu transferle ilgili ses getiren bilgiler, İngiliz kulübünün yöneticilerinin 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun çevresiyle temasa geçtiğini gösteriyor. Gabriel Sara’nın Manchester City için önemli bir transfer hamlesi olabileceği konuşuluyor.

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