Manchester City, Rayan Cherki’yi Transfer Etti

TRANSFER DUYURUSU

İngiltere’nin Premier Lig takımlarından Manchester City, Fransa’nın Olimpik Lyon takımında forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Rayan Cherki ile 2030 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre transfer, 36 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleşiyor.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Forvet arkası ve kanat pozisyonlarında görev alan Cherki, Lyon altyapısından çıkma bir oyuncu olarak 2019 yılında A takımda yer almayı başardı. Kulüp tarihinin en genç golcüsü unvanına sahip olan Cherki, 16 yaşında bu başarıyı elde etti ve toplamda 185 maçta 29 gol attı.