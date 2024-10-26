Mancini, Suudi Arabistan’dan Tazminat Alıyor

ROBERTO MANCINI’NİN SUUDİ ARABİSTAN’DAN ALDIĞI TAZMİNAT

Bir zamanlar ülkemizde Galatasaray’ı çalıştıran ve kariyerinde Manchester City ile Premier Lig şampiyonluğu yaşamış olan Roberto Mancini, geçen sezon başında göreve başladığı Suudi Arabistan Milli Takımı Teknik Direktörlük pozisyonundan ayrıldı. Bu gelişmelerin ardından, Mancini’nin yıllık 21 milyon eurodan 4 yıllık bir sözleşme imzaladığı kaydedildi ve görülmemiş bir tazminat bedeli alacağı iddiaları ortaya çıktı.

KAYNAK: MIRROR’IN HABERİ

Mirror’ın yaptığı habere göre, Suudi Arabistan yetkilileri, 59 yaşındaki teknik direktör Mancini’ye 14 aylık maaşı ve tazminat dâhil olmak üzere toplamda 78 milyon euro ödeme yapacak. Bu tutar, futbol tarihinde tek seferde ödenen en yüksek meblağlar arasında yer alıyor.