Manifest Konseri Konya’da İptal Edildi

İLK KONSER ELEŞTİRİ ALDI

Manifest isimli müzik grubu, 6 Eylül Cumartesi günü Küçükçiftlik Park’ta 18 yaş sınırı bulunan ilk konserini gerçekleştirirken, sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kaldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, grup hakkında konserdeki dans ve gösteriler sebebiyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

SAVCILIKTAN YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Grup üyeleri, dün savcılıkta yaptıkları ifade sonrasında, mahkeme tarafından yurtdışına çıkış yasağı ile imza koşulu ile serbest bırakma kararı alındı.

KONSERLER İPTAL EDİLDİ

14 Ekim Salı günü Trabzon Yomra Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilmesi planlanan ve biletleri satışa sunulan Manifest konserinin iptal olduğu bilgisi geldi. Ayrıca, Erzurum Belediyesi de ekibin konserini, ‘kıyafetlerinin uygun olmadığı’ gerekçesiyle engelledi.

KONYA’DAKİ ETKİNLİK DE İPTAL EDİLDİ

Manifest’in 20 Eylül Cumartesi günü Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde yapacağı konser de iptal oldu. Selçuklu Kongre Merkezi’nin internet sayfasından etkinlik bilgileri kaldırıldı ve grup ile ilgili tüm paylaşımlar silindi.