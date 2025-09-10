Manifest Konserinin Konya’da İptal Edildi

KONSERİN ELEŞTİRİLERİ

Manifest isimli müzik grubu, 6 Eylül Cumartesi günü Küçükçiftlik Park’ta gerçekleştirdiği 18 yaş sınırı bulunan ilk konseriyle ilgili olarak sosyal medyada yoğun eleştirilerle karşılaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konser sırasında sergilenen dans ve gösterileri gerekçe göstererek “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından gruba resen soruşturma başlattığını açıkladı.

Grup üyeleri, dün savcılıkta ifadelerini verdikten sonra mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakma kararı alındı. Bu durum, grubun konserlerinin geleceği için belirsizlik yaratıyor.

14 Ekim Salı günü Trabzon Yomra Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenmesi planlanan ve biletleri satışa sunulan Manifest konserinin iptal olduğu öğrenildi. Bunun dışında Erzurum Belediyesi de grup için konseri, ‘kıyafetlerinin uygun olmadığı’ gerekçesiyle engelledi.

Grubun 20 Eylül Cumartesi günü Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde vermesi beklenen konser de iptal edildi. Selçuklu Kongre Merkezi’nin resmi sayfasından etkinlik bilgileri kaldırıldı ve Manifest grubuna ait olan tüm paylaşımlar silindi.