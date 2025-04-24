“Manipülatif Deprem İddialarına İtibar Etmeyin”

İDDİALARA KARŞI AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya platformlarında yer alan “Büyük deprem bekleniyor” iddialarına yönelik bir açıklama yaptı. Vatandaşları, resmi kurumların açıklamalarını takip etmeye davet eden Gül, şu sözleri kullandı: “Sosyal medya mecralarında ‘Büyük deprem bekleniyor’ şeklinde manipülatif paylaşımlar ve ses kayıtları dolaşıma sokulmaktadır. Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan bu tür şayialar, vatandaşımızı paniğe sevk etmenin dışında hiçbir amaç taşımamaktadır. Vatandaşlarımızın, bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemelerini ve AFAD Bilim Kurulumuzun yaptığı açıklamaları takip etmelerini rica ediyoruz.” Ayrıca, Gül, asılsız iddiaları yayan kişiler hakkında kimlik tespit çalışmalarının başlatıldığını ve sorumluların hukuki işlemlerle karşılaşacağını belirtti.

DEPREM ÇALIŞMALARI İÇİN SAHADA İNCELEMELER YAPILDI

İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri İlçesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı ve deprem sonrası yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Gül, depremin etkilerini en aza indirmek adına alınan önlemleri yerinde inceledi ve daha sonra Büyükçekmece’de saha çalışmalarına katıldı.