Manisa’da Halı Fabrikasında Yangın Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI SAAT VE YER

Demirci ilçesi eski sanayi sitesi Sındırgı yolu üzerindeki bir halı fabrikasında saat 03.00 sıralarında bir yangın meydana geldi. Kısa zamanda büyüyen alevler, fabrikanın dokuma ve halı temizleme bölümlerini etkisi altına aldı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Çevredeki kişilerin ihbarları üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi ve orman işletmesine ait arazözler yönlendirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci, Salihli, Selendi, Köprübaşı, Akhisar ve Gördes İtfaiye ekipleri, Demirci Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme arazözleri ile birlikte yangına müdahale etti. Aynı zamanda, Demirci Belediyesi’ne ait su tankerleri de çalışmalara destek sağladı.

ÇALIŞMALAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yangın söndürme çalışmaları sırasında fabrikanın enerji bağlantısı, elektrik firması ekipleri tarafından kesildi. Fabrika içindeki halı dokuma makineleri ve üretim malzemeleri, iş makineleri ve çevredeki insanların yardımlarıyla dışarı çıkarıldı. Ekiplerin yaklaşık 5 saat boyunca verdikleri yoğun mücadele sayesinde yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına geçildi.