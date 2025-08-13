manisa-da-kimyasal-madde-etkisi

HASTALIK VAKALARI MANİSA’DA

Manisa’da havlupan üretimi gerçekleştiren bir fabrikada kullanılan kimyasal maddeden etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından fabrikaya gelen AFAD ekipleri, gaz ölçümü yaptıktan sonra güvenlik amacıyla ilgili bölümü boşaltma gereği duydu.

DURUM FARK EDİLDİ

Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan havlupan fabrikasında, üretim sırasında kimyasal maddeden etkilenen 3 işçi baygınlık geçirdi. Diğer çalışanlar durumu fark ederek arkadaşlarını dışarı çıkardı. Kendileri de fabrikanın bahçesine çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. İlk müdahale fabrika bahçesinde yapıldıktan sonra, 3 işçi ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

GAZ ÖLÇÜMÜ YAPILDI

AFAD ekipleri fabrikanın güvenliğini sağlamak amacıyla gaz ölçümü yaptı. Ölçüm sonuçlarının ardından fabrikanın ilgili bölümleri güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Olayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.