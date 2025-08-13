Gündem

Manisa’da Kimyasal Madde Etkisi

manisa-da-kimyasal-madde-etkisi

HASTALIK VAKALARI MANİSA’DA

Manisa’da havlupan üretimi gerçekleştiren bir fabrikada kullanılan kimyasal maddeden etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından fabrikaya gelen AFAD ekipleri, gaz ölçümü yaptıktan sonra güvenlik amacıyla ilgili bölümü boşaltma gereği duydu.

DURUM FARK EDİLDİ

Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan havlupan fabrikasında, üretim sırasında kimyasal maddeden etkilenen 3 işçi baygınlık geçirdi. Diğer çalışanlar durumu fark ederek arkadaşlarını dışarı çıkardı. Kendileri de fabrikanın bahçesine çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. İlk müdahale fabrika bahçesinde yapıldıktan sonra, 3 işçi ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

GAZ ÖLÇÜMÜ YAPILDI

AFAD ekipleri fabrikanın güvenliğini sağlamak amacıyla gaz ölçümü yaptı. Ölçüm sonuçlarının ardından fabrikanın ilgili bölümleri güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Olayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Flaş

Fiat Fiyatlarını Güncelledi, İndirimler Var

Fiat, güncel fiyat listelerinde önemli bir indirim yaparak dikkatleri üzerine çekti. ÖTV ile ilgili detaylar ve diğer merak edilen konular da açıklandı.
Flaş

Türkiye’de Porsuk Görüldü! KORKU NEDİR?

Korkusuz yapısıyla tanınan porsuk, Kastamonu'nun Cide ilçesinde görüntülendi. Gergin tavırlarıyla dikkat çeken bu hayvan, bölge halkını şaşırttı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.