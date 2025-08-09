Gündem

Manisa’da Otobüs Yangını Meydana Geldi!

OTOBÜSTE DUMAN YÜKSELDİ

Manisa’nın Kula ilçesinde İ.P. idaresindeki yolcu otobüsü, İzmir’den Konya yönüne sefer yaparken seyir halindeyken duman çıkarmaya başladı. Otobüs şoförü durumu fark ederek aracı kenara çekti ve yolcuları güvenli bir şekilde tahliye etti.

İLK MÜDAHALE HIZLA YAPILDI

Motor bölümünde başlayan yangına ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yangın tüpleriyle gerçekleştirdi. Olayın ihbar edilmesi üzerine, itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi ve yangını kontrol altına alarak söndürdü.

TRAFİK AKIŞI NORMALE DÖNDÜ

Yangın nedeniyle İzmir – Uşak yönünde bir süre tek şeritten devam eden trafik, otobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.

