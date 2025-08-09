Gündem

Manisa'da Otobüs Yangını: Yolcular Tahliye Edildi

OTOBÜSTE YANGIN ALARMI

Manisa’nın Kula ilçesinde İ.P. yönetimindeki yolcu otobüsü, İzmir’den Konya istikametine doğru ilerlerken dumanlar çıkmaya başladı. Bu durumu hemen fark eden otobüs şoförü, aracı yol kenarına çekerek yolcuları güvenli bir şekilde tahliye etti.

İLK MÜDAHALE VE İTFAİYE KONTROLÜ

Motor bölümünde patlak veren yangına çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

TRAFFİK AKIŞI NORMALE DÖNDÜ

Yangın nedeniyle İzmir – Uşak yönünde meydana gelen trafik kesintisi, otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Bu olay, seyahat edenler için gereken bir konu olarak kayda geçti.

