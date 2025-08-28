Manisa’da Traktör Sulama Kanalına Düştü

OLAYIN DETAYLARI

Manisa’nın kırsal Urganlı Mahallesi’nde bugün saat 12.30 sıralarında trajik bir kaza gerçekleşti. Fatih Çağal yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Olayı gören çevre halkı, durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

KAZA SONUCUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin bildirimi üzerine kaza mahalline jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda Fatih Çağal’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazayla ilgili olarak gerekli soruşturma başlatıldı.