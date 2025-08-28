Manisa’da Traktör Sulama Kanalına Düştü

URGANLI MAHALLESİ’NDE TRAKTÖR KAZASI

Manisa’nın kırsal Urganlı Mahallesi’nde saat 12.30 sıralarında bir kaza meydana geldi. Fatih Çağal kontrolündeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sulama kanalına düştü. Olayı gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

KAZA SONUCUNDA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar sonrası kazanın meydana geldiği yere jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Fatih Çağal’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bu kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.