“Mansur Yavaş’a Dikkat Çekti Özgür Özel”

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bloomberg muhabiri Fırat Kozok’un sorularını yanıtladı. Özel, “Hangi şartları istiyorsa Tayyip Bey bildirsin, o şartlarda seçime razıyız” dedi. Bunun üzerine “Yani erken seçimin koşulu Sayın Kılıçdaroğlu ya da partiye kayyum atanmasından geçiyorsa buna da ‘evet’ mi diyorsunuz?” sorusuna verdiği cevap ise dikkat çekti: “Yeter ki seçim yapsın. Yapılacak seçimi her şartta kazanacağımıza inanıyorum. Ne istiyorsun? ‘Seçim yapmak için Özgür Özel partinin başında olmasın.’ Ben partinin genel başkanlığından istifa edeyim. Ekrem İmamoğlu aday olmasın, ben onun diplomasını iptal ettim. Tamam Ekrem Başkan da olmasın başka aday gösterelim. 2 Kasım’a sandığı koysun, istediği şartlarda gidelim. Bu sene Kasım’da yapsın ya da seçim kararını alarak, baharda yapılacağını ilan etmek şartıyla baharda da yapsa olur.”

KURULTAYDA SEÇİLMEYENLERE ELEŞTİRİ

Özel, “Ancak siz, delegelerin seçmediği bir ismin partiyi yönetemeyeceğini söylediniz” hatırlatması üzerine de “Partinin yani kurultayda seçilmemiş birinin Cumhuriyet Halk Partisi’ni yönetmesi mümkün değil. Söylediğim şu; Tayyip Erdoğan’ın korktuğu biz isek birimiz aday değil, birimiz partinin başında değilsek sorun yok o zaman. Ben partinin resmen başında olmayabilirim ama kampanyanın başında zaten olurum. ‘Partiye kayyım atacağım, partiyi karıştıracağım, seçime gideceğim.’ Her şartta yeneriz” şeklinde yanıt verdi. CHP lideri Özel, erken seçim hakkında “Erdoğan’ın görev dönemi beş yıl, tam 2,5 yılı bu sene Kasım’a geliyor. Erdoğan bir beş yıl daha istiyorsa, gelsin erken seçim yapsın” diye ekledi.

Özel, “İmamoğlu, adaylığının önünün kesilmesi halinde alternatif isimleri destekleyeceğini söyledi. Bu durumda hangi şartlarda kendinizin adaylığını gündeme getirirsiniz?” sorusuna, “Biz Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını hukuk mücadelesiyle de siyasi mücadeleyle de sonuna kadar zorlamak durumundayız. İmamoğlu bir kişinin ya da bir partinin adayı olmaktan çıktı. Adaylığı için 15,5 milyon kişi oy kullandı. Ekrem Başkan’ın dediği gibi adaylığının önü bu tür hamlelerle kesilirse elbette CHP’nin bir adayı olacak. Hepimiz de onu destekleyeceğiz.” cevaplarını verdi.

ANKETLER VE SEÇİM STRATEJİLERİ

Özgür Özel, anketler hakkında ise “Bugün itibarıyla bakıyoruz mesela anketlere Erdoğan’ı kim geçiyor diye. Erdoğan’ı Ekrem İmamoğlu geçiyor, Mansur Yavaş geçiyor” ifadelerini kullandı. Bu durumu toplumsallaştırmak gerektiğini ve Mansur Yavaş’ın adaylığının geniş bir toplumsal mutabakata dönüştürülmesi gerektiğini de vurguladı.

YARGI VE EKONOMİ ÜZERİNE

“Eylül ayında CHP açısından kritik davaların olduğu bir ay olacak. Bu yoğun dava yükünün ülkenin genel ve ekonomik havasına etkisi nasıl olur?” sorusuna Özel, “Eylül’de 30 günün 18 günü dava var. Zaten seçimli demokrasilerin arasında en kötü yerlerdeyiz. Bu davalar da muhalefetin sindirilmesi, susturulması, ülkenin muhalefetsiz hale getirilmesi anlamına gelir” yanıtını verdi.

OLUMLU TONLAR VE PARTİ İÇİ DURUM

Özel, “Mahkemeden çıkacak olası olumsuz bir karar, acaba CHP içerisinde bir bölünmeye ve hatta yeni bir parti kurulmasına neden olur mu?” sorusuna ise “Bir siyasi partinin YSK tarafından kesinleşmiş bir kongresini, iki yıl sonra bir asliye hukuk mahkemesi geri döndüremez” yanıtını verdi. CHP’nin güçlü dönemler geçirdiğini ve anketlerde ön sıralarda yer aldığını da sözlerine ekledi.

TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANLARI İLE MİTİNG STRATEJİSİ

Özel, “İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanlarımız tutuksuz yargılanırsa mitinglerin formatı değişir demiştiniz, ne olur?” sorusuna, “Bu tutukluk halleri ortadan kalkar, adil bir yargılama süreci başlarsa, biz bu tepki ve protesto mitinglerini durdurabiliriz” yanıtını verdi.

ABD İLE İLİŞKİLER ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

Özel, “19 Mart süreciyle ilgili ABD’ye suçlamalar yöneltiyorsunuz. Bugüne kadar ABD Büyükelçisi’nden randevu talebi geldi mi?” sorusuna ise “ABD’nin büyükelçisi buraya atanmadan önce bir randevu talebi oldu. O günden beri herhangi bir randevu talep edilmedi” şeklinde yanıtladı. Özel, büyükelçinin Türkiye ile ilişkilerinde dikkat etmesi gereken sınırları aşan bir yaklaşımı olduğunu ifade etti.