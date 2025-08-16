Mansur Yavaş, AK Parti’ye katılmayacak

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN YALANLAMA

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den ayrılarak AK Parti’ye geçişinin ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da benzer bir adım atabileceği öne sürüldü. Ancak, bu iddialara karşılık olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama dikkat çekti.

YAVAŞ’TAN AÇIKLAMA: CHP ÇATISI ALTINDAYIM

Açıklamada, Yavaş’ın AK Parti’ye katılacağı yönündeki söylentiler “kesin bir dille” reddedildi. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Kamuoyuna Duyuru. Bazı sosyal medya hesaplarında aslı astarı olmayan iddialar dolaşıma sokulmaktadır. Bu iddiaların ciddiye alınır hiçbir yanı yoktur. Maalesef görünen o ki siyasetteki çürüme, her yere sirayet etme noktasına gelmiştir.”

Yavaş’ın yönetim anlayışının parti ayrımı gözetmeksizin herkese eşit ve adaletli hizmet sunmaya dayandığı vurgulandı. Ayrıca, Yavaş’ın bu hizmeti Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sürdürmeye devam edeceği belirtildi. “Herkesi sorumlu ve ilkeli haberciliğe davet ediyor, yalan ve iftira üzerinden yürütülen kirli kampanyalara itibar edilmemesini hatırlatıyoruz” ifadeleri kullanıldı.