Mansur Yavaş, AK Parti’ye Katılmayacak!

CHP’DEN AYRILMA İDDİALARI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den ayrılarak AK Parti’ye geçişinin ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da benzer bir adım atabileceği iddiaları gündeme gelmişti. Bu konudaki söylentilere ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı.

YALANLAMA VE AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada, Yavaş’ın AK Parti’ye katılacağına dair tüm iddiaların kesin bir dille reddedildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kamuoyuna Duyuru. Bazı sosyal medya hesaplarında aslı astarı olmayan iddialar dolaşıma sokulmaktadır. Bu iddiaların ciddiye alınır hiçbir yanı yoktur. Maalesef görünen o ki siyasetteki çürüme, her yere sirayet etme noktasına gelmiştir. Ortaya atılan iddialar, haberin muhatabına dahi sorulmadan servis edilmekte, böylece iftira siyasetinin bir parçası haline getirilmektedir.” Ayrıca, Yavaş’ın yönetim anlayışının, parti ayrımı gözetmeksizin herkese eşit ve adaletli hizmet sunmak üzerine kurulu olduğu vurgulandı.

CHP ÇATISI ALTINDA DEVAM

Açıklamanın devamında, Yavaş’ın bu hizmet anlayışını Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sürdürmeye devam edeceği belirtilerek, “Herkesi sorumlu ve ilkeli haberciliğe davet ediyor, yalan ve iftira üzerinden yürütülen kirli kampanyalara itibar edilmemesini hatırlatıyoruz.” ifadeleri yer aldı. Bu açıklama, siyasi arenada önemli bir duruş sergileyen Yavaş’ın, partisine olan bağlılığını da gözler önüne seriyor.