Mansur Yavaş, Ayın 11’inde Tahliye Bekliyor

ANKARA BELEDİYE BAŞKANI YAVAŞ’IN ZİYARETİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Silivri’deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olan Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ’ı ziyaret etti. Yaklaşık iki saat süren bu ziyaretlerin ardından Yavaş, açıklamalarda bulundu. “Bugün Sayın İmamoğlu ve Sayın Özdağ’ı ziyaret ettik. En son görüşmemizden beri ne kadar olduğunu hatırlamıyorum. Geçen hafta bir izin krizi yaşamıştık ama bu hafta yardımcı oldular. Kendisiyle gelişmeleri, yapılabilecekleri ve kendisinin göremediği ama Türkiye’de olan hem Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili hem bu yargılama süreciyle ilgili konuları geniş bir şekilde kendisiyle konuştuk. Kendisinin morali gayet iyi. Haksızlığa uğramış birisinin üzüntüsü ama suç işlememiş birisinin de öz güvenini kendisinde gördük.”

HUKUKUN GEREKLERİ VE YARGILAMA SÜRECİ

Yavaş, kamuoyunda bu yargılamaların siyasi olduğu konusunda geniş bir kanaat bulunduğuna dikkat çekti. “Bu yargılamaların siyasi olduğu konusunda kamuoyunda çok geniş bir kanaat var. Yüzde 60-65’in üzerinde bir kanaat var. Dolayısıyla zaman zaman Türkiye’de bu tür siyasi yargılamalar oluyor. Ancak sonunda da tam tersi uygulamalarla karşılaşıyoruz. Hukuk herkese lazım. Bu yargılamalar konusunda her yerde yaptığımız konuşma var. Bizim belediye başkanları olarak hiçbir dokunulmazlığımız yok. Ancak bizim yargılanma usullerimiz de var.” dedi. 4483 sayılı kanuna uyulmadığını belirterek, “Bunların her birisi hukuka uygun bir şekilde yargılanmamız gerektiğinin göstergesidir. İnanıyorum ki, gün gelecek haksızlıkların ne kadar haksız olduğu ortaya çıkacak.” ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZDAĞ’IN TAHLİYESİ BEKLENİYOR

Yavaş, Ümit Özdağ için de tahliye sürecine değindi: “Ümit Bey de aynı şekilde ayın 11’inde tahliye edilmeyi bekliyor. İnşallah onu da aramızda göreceğiz. Hak yerini bulacak diye düşünüyorum. İnfaz kanununa göre çok ağır ceza alanlar 1-2 ay yatıp çıkacaklar. Şimdi yatarı olmayan suçlardan gençler, belediye başkanları yatıyor. Ümit Özdağ da aynı şekilde. Mahkum olmayacağına inanıyoruz. Ancak mahkum olsa bile artık yargılamanın yapılmasına gerek yok. Fazlasıyla yattı. Bunun için hukuk içerisinde yapılacaksa yapılsın. Hukuk herkese lazım. Adalet olmayan yerde ekmek olmuyor. Bunun da zararını maalesef Türk halkı çekiyor.”