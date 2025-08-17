Mansur Yavaş, CHP’de kalacak

CHP’DEN AYRILMA İDDİALARI REDDEDİLDİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den ayrılarak AK Parti’ye geçmesinin ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da benzer bir adım atabileceği iddiaları gündeme gelmişti. Ancak bu iddialara resmi bir yanıt verildi.

Yavaş, CHP ÇATISI ALTINDAYIM DİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yavaş’ın AK Parti’ye katılacağına dair söylentiler kesin bir biçimde yalanlandı. Açıklamada, “Kamuoyuna Duyuru. Bazı sosyal medya hesaplarında aslı astarı olmayan iddialar dolaşıma sokulmaktadır. Bu iddiaların ciddiye alınır hiçbir yanı yoktur” denildi. Ayrıca açıklamada, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, yönetim anlayışında parti ayrımı gözetmeksizin herkese eşit ve adaletli hizmet sunmak esastır. Ve bunu da Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yapmaktadır ve aynı çatı altında da yapmaya devam edecektir” ifadeleri yer aldı.

Her kesimden medyayı sorumlu ve ilkeli haberciliğe davet eden açıklama, yalan ve iftira üzerine inşa edilen kirli kampanyalara karşı dikkatli olunmasını hatırlatıyor.