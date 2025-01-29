Mansur Yavaş: En Düşük Maaş Açıklandı

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YENİ MAAŞ DÜZENLEMESİ

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında belediye personelinin maaş artış oranları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Alınan yeni karar doğrultusunda, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 44 bin 199 TL’ye yükseldi.

YENİ BAYRAM İKRAMİYESİ VE DİĞER HAKLAR

Yavaş, yapılan değişikliklerin yanı sıra çalışanların yemek ücretleri ile sosyal yan haklarında da önemli artışlar sağlandığını aktardı. “Bayram İkramiyesi 48 Bin TL’den 56 Bin TL’ye çıkarıyoruz. EGO biniş kartının 55 bin binişini personele, 55 bin binişini ise ailesine açıyoruz. Yıllık izinde kesilen yemek parasını personele izin parası olarak veriyoruz. Risk primi, direksiyon primi, emek primi, aile yardımı, gıda yardımı gibi yan sosyal haklar yüzde 45 zamlı olarak verilecek. Yemek ücreti günlük 187 TL’den 240 TL’ye çıkarıldı. Gıda yardımı, 1200 TL’den 4 Bin TL’ye çıkarılmıştır.” ifadelerini kullandı.