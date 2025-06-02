Mansur Yavaş, İmamoğlu ve Özdağ’ı Ziyaret Etti

YAVAŞ’IN ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİLER

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Silivri’deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ’ı ziyaret etti. Yaklaşık iki saat süren bu ziyaretlerin ardından Yavaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bugün Sayın İmamoğlu ve Sayın Özdağ’ı ziyaret ettik. En son görüşmemizden beri ne kadar olduğunu hatırlamıyorum. Geçen hafta bir izin krizi yaşadık ama bu hafta yardımcı oldular. Kendisinin morali gayet iyi. Haksızlığa uğramış birisinin üzüntüsü ama suç işlememiş birisinin de öz güvenini kendisinde gördük.”

HUKUKUN ÖNEMİNİ VURGULADI

Yavaş, ziyaret sırasında Türkiye’deki siyasi yargılamalara da değindi. “Bu yargılamaların siyasi olduğu konusunda kamuoyunda çok geniş bir kanaat var. Yüzde 60 – 65’in üzerinde bir kanaat var. Dolayısıyla zaman zaman Türkiye’de böyle siyasi yargılamalar oluyor. Ancak sonunda tam tersi uygulamalarla karşılaşıyoruz. Hukuk herkese lazım.” diyen Yavaş, Belediye başkanlarının yargılanma usullerinin olduğunu hatırlattı. 4483 sayılı kanunun memurların yargılanmasıyla ilgili önemli bir temel oluşturduğunu ifade etti.

ÜMİT ÖZDAĞ’IN TAHLİYE BEKLENTİSİ

Yavaş, Ümit Özdağ’ın da ayın 11’inde tahliye edilmesini beklediğini belirtti. “İnşallah onu da aramızda göreceğiz. Hak yerini bulacak diye düşünüyorum.” diyerek, infaz kanununa dikkat çekti. Yavaş, “Çünkü onunla ilgili olarak da bugün infaz kanunu var. Şimdi yatarı olmayan suçlardan gençler, belediye başkanları yatıyor. Ümit Özdağ da aynı şekilde.” şeklinde konuştu. Mahkumiyet durumunda bile yargılamanın gereksiz olduğu düşüncesini aktardı. Yavaş, “Adalet olmayan yerde ekmek olmuyor. Bunun da zararını maalesef Türk halkı çekiyor.” dedi.