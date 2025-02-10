Mansur Yavaş, Ön Seçime Katılmayacak

YAVAŞ’IN ÖNCELİKLERİ VE PARTİ İÇİ YAKLAŞIMLARI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e partisinin cumhurbaşkanı adayı için düzenlenecek olan ön seçime katılmayacağını duyurdu. CNN TÜRK muhabiri Melike Görür, yayın akışında Ankara’daki güncel kulis bilgilerini paylaşarak durumun detaylarını aktardı. Mansur Yavaş bu konuda resmi bir açıklama yapmamakla birlikte, kulislerden edinilen bilgilere göre, Özgür Özel ve İmamoğlu’na ön seçime katılmama kararını ilettiği anlaşılıyor.

ÖN SEÇİMİN ROLÜ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Yavaş, ön seçimin tek başına bir kriter olmaması gerektiğini belirtti. Bu yaklaşımıyla, parti içinde daha kapsamlı bir değerlendirme sürecine işaret ediyor. Bu durum, partinin ilerideki aday belirleme süreçlerinde farklı stratejiler geliştirilebileceğine dair ipuçları veriyor.