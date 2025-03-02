Mansur Yavaş: Seçim Yaklaşınca Yeniden Birleşiriz

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ’IN AÇIKLAMALARI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da CHP İl Danışma Kurulu’na katıldı. Yavaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı için yapılacak ön seçime ilişkin düşüncelerini paylaştı. Yavaş, cumhurbaşkanlığı seçimlerine daha 3 yıl olduğunu hatırlatarak, CHP’li belediyelerin çalışarak vatandaşların sorunlarına odaklanmaları ve oy oranını artırmaları gerektiğini söyledi.

ÖN SEÇİM VE BİRLİK MESAJI

Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ön seçim başvurusunda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu kastederek, “Biz üçümüz seçim yaklaştığı zaman tekrar yan yana geliriz, her şeyi gözden geçiririz. Bu asla CHP’de bir ayrılık olarak adlandırılmayacak.” ifadesini kullandı. Yavaş, ayrıca yaptığı çalışmalarda “Daha 3 yıl var, belediyelerimiz çalışsın, vatandaşların dertlerine daha çok eğilelim ki memnuniyet artsın, oy oranımız artsın” görüşünü benimsediğini belirtti.

CHP’NİN OY ORANLARI VE GELECEK HEDEFLERİ

Yavaş, CHP’nin bölünmüşlüğünü ortaya çıkaracak bir görüntü içerisinde olmayacağını yineledi. “Amacımız tek. Artık bu iktidarın değişmesi” diyen Yavaş, Büyükşehir’de memnuniyetin yüzde 63 oranında devam ettiğini vurguladı. “İlk defa parti olarak CHP Ankara’da yüzde 40,8’e ulaştı. AKP’nin oranı ise yüzde 28” dedi. Olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’nin oy oranın yüzde 48, AKP’nın adayı ise yüzde 37 olabileceğini ifade eden Yavaş, yerel belediyelerin değişmesiyle iktidar değişiminin en büyük göstergesi olacağını da sözlerine ekledi. Yavaş, “Eskiden ne kadar yapılmayan iş varsa onların hepsi yapılıyor” diyerek, bu süreçte esnaf ve çiftçinin yanında olmanın önemine dikkat çekti.