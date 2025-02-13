Mansur Yavaş’tan Adaylıkla İlgili Açıklamalar

CHP CUMHURBAŞKANI ADAYINI BELİRLEMEK İÇİN ÖN SEÇİME GİDECEK

CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla 23 Mart’ta ön seçime gidecek. Ön seçime katılmayacağı duyurulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Anketler böyle çıkmaya devam ederse aday olacağımı bilin” şeklindeki sözleri kulislerde büyük bir yankı buldu. DEVA Partisi’ne yaptığı ziyaretten sonra Ali Babacan ile ortak bir basın toplantısı gerçekleştiren Özgür Özel, burada gazetecilerin adaylık sürecine dair sorularını yanıtladı.

CHP’NİN İÇ DİNAMİKLERİ VE İLERLEYİŞİ

Özgür Özel, Ali Babacan’ı DEVA Partisi’nin 2. Kongresi’nde tekrar genel başkan seçilmesi nedeniyle tebrik etti. Özel, “CHP’nin kendi iç dinamikleri içerisinde yürüttüğü erken seçime hazırlık süreci; sandık görevlerinin tespitinden bir iktidar programına evrilmesini ümit ettiğimiz program çalışmamıza ve cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine yönelik olarak CHP’nin kendi içinde sürdürdüğü çalışmalara ilişkin bilgi verme imkanı buldum” şeklinde konuştu.

İKİ ADAYLA SEÇİME GİTME İHTİMALİ

Özgür Özel’e, “Yavaş’ın, ‘Anketler böyle çıkmaya devam ederse aday olacağımı bilin’ ifadeleri basına yansıdı. Herhangi bir yalanlama da gelmedi. İki adayla seçime gitme durumu var mı?” sorusu yöneltildi. Özel, “Bizim öyle bir senaryomuz yok. Benim iki belediye başkanım da ‘Partim bir görev verirse oradayım ve partimin verdiği kararlara saygılıyım’ dedikten sonra gereksiz tartışmalara cevap vermeyi doğru bulmam” diye yanıtladı.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU’NUN SORUMLULUĞU

Özel, Yavaş ve İmamoğlu’nun, “bu derin sorunlar ve kriz içindeki ülkenin, bu krizden çıkışının tek çaresinin erken seçim olduğunu” kabul ettiklerini belirterek, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin yetkili kurullarının verdiği kararlara ve tüm üyelerinin vereceği kararlara saygılı olduklarını” vurguladı. Toplantıdaki fotoğrafın toplantının özeti olduğunu ifade etti.

DEĞERLENDİRMELER VE GÖRÜŞ BİRLİĞİ

O fotoğrafın yayınlanmasının hemen ardından hem İmamoğlu’nun hem de Yavaş’ın paylaşımda bulunduğunu belirten Özel, grup konuşmasında yaptığı “Üç ana noktada görüş birliği içindeyiz” ifadesinin ardından Yavaş’ın “Biz biriz ve birlikteyiz” paylaşımında bulunduğunu hatırlattı. Özel, “Yalanlama gelmedi” ifadesinin gerçek olmayanları doğrulama değil, somut gerçeklik üzerinden sürekli aynı görüşleri ifade ettiklerini kaydetti.