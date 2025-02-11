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Mansur Yavaş’tan Birlik Mesajı Geldi

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GENEL BAŞKAN VE BELEDİYE BAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, “Pazar günü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz görüşme fotoğraf karelerine yansıdı” dedi.

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Yavaş, ayrıca, “Ülkemizin güzel günlere kavuşması, emeklilerin, asgari ücretlinin, öğrencilerin, işçilerin rahata erebilmesi, parlamenter demokrasinin yeniden tesis edilebilmesi için biriz ve beraberiz” şeklinde konuştu.

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