Mansur Yavaş’tan CHP İst İl Açıklaması

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ İPTAL OLDU

Yaşanan gelişmelere göre, 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen İstanbul kongresine dair davada mahkeme, Özgür Çelik ve yönetimini görevden alırken, 196 delegeyi tedbiren uzaklaştırarak kongre sürecini durdurmak zorunda kaldı.

GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLARAK ATANDI

Bu süreçte İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir heyet görevlendirildi. Mahkeme kararının yankıları devam ederken, bir açıklama da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Yavaş, “Siyasete demokrasi dışı müdahaleler, en çok demokrasinin kendisine zarar vermiştir.” ifadelerini kullandı.

VERİLEN TEDBİR KARARI DEMOKRASİ İLE BAĞDAŞMIYOR

Yavaş’ın açıklamaları arasında şunlar yer aldı: “Partimizin İstanbul İl Kongresi’yle ilgili verilen tedbir kararı; demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaştırılması güç bir karardır.”

HUKUKUN ASLI GÖREVİ DEMOKRASİYİ KORUMAKTIR

“Türkiye’nin geleceği; ancak adaletin tarafsız işlediği, hukukun üstün kılındığı ve demokrasinin tam anlamıyla hayata geçtiği bir düzenle güvence altına alınabilir.” diyen Yavaş, hukukun asli görevinin demokrasiyi korumak olduğuna vurgu yaptı.