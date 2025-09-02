Gündem

Mansur Yavaş’tan ‘CHP İstanbul İptali’ Açıklaması

İPTAL EDİLEN CHP İSTANBUL İL KONGRESİ

CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi. Bu gelişmede, mahkeme 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen İstanbul kongresine dair davada, Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı. Mahkeme, 196 delegeyi tedbiren uzaklaştırarak kongre sürecini durdurdu.

GEÇİCİ YETKİ GÜRSEL TEKİN’E VERİLDİ

İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap heyeti atandı. Mahkeme kararının yankıları sürerken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan da bir açıklama geldi. Yavaş, sosyal medya üzerinden şu ifadeleri kullandı: “Siyasete demokrasi dışı müdahaleler, en çok demokrasinin kendisine zarar vermiştir.”

TEDBİR KARARINA ELEŞTİRİ

Mansur Yavaş’ın açıklamaları şu şekilde devam etti: “Partimizin İstanbul İl Kongresi’yle ilgili verilen tedbir kararı; demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaştırılması güç bir karardır.” Yavaş, hukukun asli görevinin demokrasiyi korumak olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin geleceğinin ancak adaletin tarafsız işlediği, hukukun üstün kılındığı ve demokrasinin tam anlamıyla hayata geçtiği bir düzenle güvence altına alınabileceğini vurguladı.

