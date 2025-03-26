Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu’na Cezaevi Ziyareti

MANSUR YAVAŞ’IN ZİYARETİ

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmek üzere Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na geldi. İmamoğlu’nu dün CHP lideri Özel ziyareti gerçekleştirmişti. Ekol TV muhabiri Gizem Gündoğdu, ziyaretin detaylarını açıklarken, “Mansur Yavaş’ın burada Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Mahir Polat, Rıza Akpolat, Ahmet Özer, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ümit Özdağ’ı da ziyaret edeceği öğrenildi” şeklinde ifade etti. Yavaş’ın görüşmelerinin ardından bir basın açıklaması yapması bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU YOLDAYMIŞ

Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Silivri’ye gelmek üzere yolda olduğu bilgisi alındı. Kılıçdaroğlu’nun birazdan Marmara Cezaevi’nde olacağı öğrenildi.