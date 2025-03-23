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Mansur Yavaş’tan Karar Sonrası İlk Yorum

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MAKAMDA YAPILAN OY KULLANIMI

Ankara’nın Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’nin ön seçiminde oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yavaş, 6 buçuğa kadar beklediklerini belirterek, “Hiç uyumadık. Tabii haberini şimdi aldık, tutuklama çıktı. Hukuk sistemimiz adına utanıyoruz artık” diye konuştu.

HUKUK SİSTEMİNİN DURUMU

Yavaş, yaptığı açıklamada, “Soruşturmanın gizliliği kavramı var ancak oradaki haberde adeta 5 dakika sonra bütün Türkiye’ye servis yapıldı. İfadeler, iddiaların hepsi, suçlamalar kamuoyuna açık bir şekilde yayıldı.” dedi. Ayrıca, avukatların ulaşamadığı iddialara ve suçlamalara, medyadan takip edenlerin olduğuna dikkat çekti. “Bu da işin ne denli kara siyasi olduğunu açıkça ortaya koyuyor. 5 milyon insanın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanının bu şekilde engellenmesi ülkemiz adına utanç verici.” şeklinde ifadelerini sürdürdü.

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