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Mansur Yavaş’tan Köseler’e Tutuklama Tepkisi

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BAŞKAN YAVAŞ’DAN KÖSELER’İN TUTUKLANMASINA TEPKİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tartışmalı tutuklanma sürecine sert bir tepki gösterdi. Köseler, yürütülen bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alındıktan tam 4 gün sonra ifade verdikten sonra mahkeme kararıyla tutuklandı. Yavaş, bu durumu “hukuk devleti ilkeleri açısından ciddi soru işaretleri taşıyan bir skandal” olarak nitelendirdi.

BASIN AÇIKLAMASIYLA YARGI SİSTEMİNE UYARDI

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Yavaş, yargı sistemine dair uyarıda bulunarak, “Bir belediye başkanı, gözaltında 4 gün bekletilip ancak sonra hakim karşısına çıkarılıyorsa, burada şeffaflıktan ve tarafsızlıktan bahsedilemez. Hukuk, baskılardan uzak işlemeli; adil yargılanma hakkı, hiçbir gölge altında kalmamalı” şeklinde konuştu. Yavaş, açıklamalarını daha da genişleterek, “Seçimle iş başına gelen bir ismin bu şekilde hedef alınması, sadece Alaattin Köseler’e değil, ona oy veren binlerce Beykozlunun iradesine de müdahale demektir” ifadesini kullandı.

TUTUKSUZ YARGILAMAYA VURGU YAPTI

Yavaş, tutuksuz yargılamanın temel bir ilke olması gerektiğini vurgularken, sürecin yargıya duyulan güveni zedelediğini dile getirdi. Bu açıklamalar, yargı sisteminin işleyişine dair sorgulamaları gündeme taşırıyor ve kamuoyunda geniş yankı buluyor.

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