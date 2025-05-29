Maradona’nın Ölüm Davası İptal Edildi

DAVANIN İPTALİNE NEDEN OLAN USULSÜZLÜKLER

Diego Maradona’nın vefatına dair süregelen yargı süreci, yapılan usulsüzlükler sebebiyle mahkeme tarafından iptal edildi. İptalin sebebi, davaya bakan yargıç Julieta Makintach’ın “Justicia Divina” (İlahi Adalet) isimli bir belgeselde yer alması oldu. Bu durum, tarafsızlık ilkesinin ihlali olarak görülmekte ve mahkeme sürecinin geçerliliğini kaybetmesine neden oldu.

YENİ MAHKEME HEYETİ GEREKİYOR

Mahkeme Başkanı Maximiliano Savarino, Makintach’ın davranışlarının yargı sürecine olumsuz etki ettiğini ifade etti ve davanın yeni bir mahkeme heyeti ile yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı. Savcılar ile sanık ve mağdur yakınlarının avukatları, bu karara destek verdi. Ancak yerel medya, iptal kararının Maradona’nın ailesinde ve kamuoyunda derin bir hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

MARADONA AİLESİNİN TEPKİSİ

Duruşma salonunda bulunan Maradona’nın kızları Dalma ve Giannina gözyaşlarına engel olamadı. Eski partneri Veronica Ojeda ise adalet mücadelesini sürdürme kararlılığını ifade etti. Dalma Maradona, yaptığı açıklamada, “Yalnızca bir yargıcın sorumsuz davranışı nedeniyle duruşmanın aylarca ertelenmesi kabul edilemez. Bu, açık bir adaletsizliktir. Sorun belgeselin içeriği değil, bir hakimin yargı süreci devam ederken buna katılım göstermesidir.” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

ÖLÜM SORUŞTURMASI VE SUÇLAMALAR

Diego Maradona, 25 Kasım 2020’de Arjantin’in Tigre kentinde yaşamını yitirdi ve ölüm nedeni “kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi” olarak açıklandı. Bu olay sonrası başlatılan soruşturma çerçevesinde, Maradona’nın beyin cerrahı Leopoldo Luque ile psikiyatristi Agustina Cosachov’un da aralarında bulunduğu 7 sağlık görevlisi, “ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermek” suçlamasıyla yargılanıyordu.