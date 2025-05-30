Maradona’nın Ölümüyle İlgili Dava İptal

DAVA İPTALİ VE SEBEPLERİ

Arjantin futbolunun efsanevi ismi Diego Maradona’nın vefatına dair yürütülen dava, yargılama sürecinde meydana gelen usulsüzlükler nedeniyle mahkeme tarafından iptal edildi. Bu karar, davaya bakan yargıç Julieta Makintach’ın süreç içerisinde “Justicia Divina” (İlahi Adalet) isimli bir belgeselde yer almasıyla ilgiliydi. Bu durum, tarafsızlık ilkesinin ihlal edilmeleri olarak değerlendirildi ve sürecin geçerliliğini kaybetmesine neden oldu. Mahkeme Başkanı Maximiliano Savarino, Makintach’ın hareketlerinin yargılamaya olumsuz etkide bulunduğunu ifade ederek, davanın yeni bir mahkeme heyetiyle baştan gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

HUKUK ÇEVRESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMALAR

Karara hem savcılar hem de suçlanmış olanların ve mağdurun yakınlarının avukatları destek verdi. Ancak yerel basında yankı bulan yorumlara göre, bu iptal kararı Maradona’nın ailesi ve kamuoyunda büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu. Duruşma salonunda bulunan Maradona’nın kızları Dalma ve Giannina duygusal anlar yaşarken, eski eşi Veronica Ojeda adalet mücadelesini sürdüreceklerini belirtti. Dalma Maradona, “Yalnızca bir yargıcın sorumsuz davranışı nedeniyle duruşmanın aylarca ertelenmesi kabul edilemez. Bu, açık bir adaletsizliktir. Sorun belgeselin içeriği değil, bir hakimin yargı süreci devam ederken buna katılım göstermesidir” diyerek tepkisini açıkladı.

MARADONA’NNİN VEFATI VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Diego Maradona, 25 Kasım 2020’de Arjantin’in Tigre kentinde hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni “kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi” olarak belirlenmişti. Vefatının ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde, Maradona’nın beyin cerrahı Leopoldo Luque ile psikiyatrist Agustina Cosachov’un da aralarında bulunduğu 7 sağlık çalışanı “ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermek” suçlamasıyla yargılanıyordu.